نوع غير مفترس .. ظهور سمكة قرش على شواطئ دهب |تفاصيل

أثار ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب مخاوف المصطافين التي تشهد إقبالاً كبيرًا من السيّاح المصريين والعرب بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لظهور قرش يبدو في منطقة المسربة واللايت هوس.. مما أدي لإغلاق بعض الشواطئ ومنع السنوركل وبعض الأنشطة البحرية.



وقالت مصادر مسئولة إنه لا تخلو البحار من أسماك القرش ولكن النوع الذي ظهر من نوع "جرين ريف شارك" وهو غير مفترس، ولكن لا يأمن سلوكه وإجراء بروتوكول في دول العالم عند ظهور أسماك قرش تعليق الأنشطة البحرية طالما اقترب القرش لابد أن تغلق الشواطئ والأنشطة وأشار المصدر إلى أنه لم تحدث أبدًا حوادث تعلّق الأنشطة.

من جانبه أكد عمرو أبو جريشة من قدامي الغطاسين بمدينة دهب أن البحار لا تخلو من القروش مشيرًا إلي أن القرش الذي ظهر من نوع "جرين لايف شارك" لا يأكل الأسماك وغير مفترس وهو يظهر في الأعماق أكثر ونادرًا عندما يخرج قريبًا من الشواطئ وانتقد أبو جريشة إجراءات غلق الشواطئ ومنع السنوركل.

وقال الدكتور محمد سالم، رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة ، إنه تم رصد أنواع القروش بالقرب من شاطيء دهب السياحي، وتحديدًا في منطقة الممشى السياحي.

وأضاف “سالم” في تصريحات صحفية: تقرر غلق المنطقة من كافة الأنشطة سواء سباحة أو غوص أو صيد بأي شكل من الأشكال كإجراء احترازي لمنع حدوث أي احتكاك أو ضرر على شاكلة ما حدث في الغردقة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حوادث، في الوقت الذي لم يتم تحديد مدة غلق الشاطئ أمام مُرتاديه، لحين الانتهاء من عمليات التقييم للموقف والتعرف على نوع القرش المرصود في المنطقة.

وكان قد سبق وتسبب حادث في الغردقة بوفاة أحد السياح نتيجة افتراس قرش له أثناء السباحة قبل أن يتم صيد القرش على الفور ودخوله لإجراءات الملاحظة والتقييم للتعرف على أسباب هجومه على البشر وخروجه إلى الشاطئ.



دهب

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