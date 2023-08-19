عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم تستحوذ علي 68% من معاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استحوذت الأسهم  بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على 68% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.32%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

 

أوضح بيان الأداء الأسبوعى للبورصة المصرية، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.984 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.211 مليار ورقة منفذة على 362 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26%؛ ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة.

الاسهم قيمة التداول السندات المؤشر الرئيسى البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

عودة الكمامات والتعقيم والاجراءات الاحترازية بالمدارس خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

ترشيحاتنا

مدحت العدل: سر نجاح محمد رمضان هو كونه شبه كل الناس

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

جلال السعيد: محمد بديع كان يحكم مصر عام 2012.. فيديو

جلال السعيد: التسعينيات شهدت حالة من التعايش بين النظام والإخوان.. فيديو

إيكواس تعلن اتخاذ قرار بشأن التدخل عسكريا في النيجر

أخبار الفن| وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ