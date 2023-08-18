مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أسرة فلسطينية في بيت لحم

هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون، عائلة فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وصرح مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لوكالة أنباء فلسطينية "وفا" بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطن جمال حسين البدن وأفراد اسرته أثناء تواجدهم في نزهة في برية تقوع، حيث أطلقوا الرصاص في الهواء لترهيبهم، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

وأضاف أبو مفرح أن المستوطنين حطموا زجاج مركبة المواطن البدن.

يشار إلى أن المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صعدوا من اعتداءاتهم بحق المواطنين في برية تقوع، حيث يحاولون منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وينصبون بيوتا متنقلة في البرية.