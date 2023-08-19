وصول 1150 عجل تسمين و23093 طن بضائع العامة لميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .

بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46711 طن تشمل : 6097 طن يوريا و 4821 طن رمل و 5500 طن اسمنت معبأ و 1674 طن حديد و 7275 طن علف بنجر و 21344 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23093 طن تشمل : 2594 طن خردة و 1158 طن ابلاكاش و 7000 طن ذرة و 2944 طن حديد و 9000 طن قمح و 1150 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 397 طن .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 140387 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120293 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و أسيوط ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، و عدد 6 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3651 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا و إمبابة ، بعد ان قام عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) منهم بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2844 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 620 طن ) أسمنت معبأ أبيض ونقلها إلى السفينة ( ALRAQEEM ) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة ( Double Berth ) ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5751 شاحنة .