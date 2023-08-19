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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يمازح جمهوره عبر فيسبوك: باصص شمال وكاميرا الموبايل مطلعاني يمين

حماده هلال
حماده هلال

شارك الفنان حمادة هلال، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
 

وظهر حماده هلال في الصورة من حفله وعلق علي الصورة قائلا: "هو ازاي انا باصص شمال وكاميرا الموبايل مطلعاني باصص يمين".

وكشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل “المداح” فكرة  قائمة، لكن لم يتم تحديد موعدا لتقديمه.
 

وقال، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد تسيطر عليّ حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكارا مختلفة، ولا يوجد مانع أن أقدم بعدها جزءا جديدا من المداح".

وعن تقديمه ثلاثة أجزاء متتالية، أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.

الفنان حمادة هلال صابر المداح

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