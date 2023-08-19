الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة بورنموث، المقرر لها اليوم السبت في تمام الخامسة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيا أمام بورنموث في مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - كوناتي - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر- سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - نونيز.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح تحقيق الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب بورنموث.

واستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، الأحد الماضي.

وكان كلوب أثار غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي الماضية باستبداله قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة.

وحرم يورجن كلوب محمد صلاح من تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في الجولة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.