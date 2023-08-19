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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الكاراتيه لذوي القدرات الخاصة يحصد 16 ميدالية في البطولة الأفريقية بالمغرب

صدى البلد

حقق المنتخب المصري لذوي القدرات الخاصة للكاراتيه، 16 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في دولة المغرب خلال الفترة من 16 وحتى 21 أغسطس الجاري.

واستطاع لاعبو المنتخب المصري حصد 16 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية، و 8 ميداليات فضية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: ”عبد العزيز أبو النجا، فاطمة أحمد عبد البديع، مصطفى أبو الفتوح، سلمى علاء، ندى عاطف، أحمد البلتاجي، مروة أحمد، وعبد الله علاء”.

وحصد الميداليات الفضية كلًا من: ”محمد اللقاني، أمل أبو الفتوح، نادين يوسف، حازم محمد، روان خليل، زياد عماد، إسراء محمد، ويوسف أحمد”.

وقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر والتهنئة للاعبين الذين حصدوا الميداليات في البطولة، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتواصل والمستمر للأبطال الرياضيين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وطلب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه من البعثة المصرية الاستمرار في حصد المزيد من البطولات في منافسات البطولة ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية والقارية المختلفة.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب الدكتور محمد سعد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.

وتضم قائمة المنتخب المصري 16 لاعبًا ولاعبة، بإجمالي 8 لاعبين وهم: ”عبد العزيز عاصم في سباق الحركي، محمد اللقاني في سباق الحركي، عبد الله علاء في سباق البصري، زياد عماد في سباق البصري، أحمد وحيد في سباق ذهني داون، حازم محمد في سباق ذهني داون، مصطفى أبو الفتوح في سباق ذهني داون، يوسف أحمد في سباق ذهني فكري”.

وجاءت قائمة السيدات التي تضم 8 لاعبات كالتالي: ”فاطمة أحمد في سباق الحركي، أمل أبو الفتوح في سباق الحركي، مروة أحمد في سباق البصري، روان خليل في سباق البصري، سلمى علاء في سباق ذهني داون، نادين ناجي في سباق ذهني داون، ندى عاطف في سباق ذهني داون، إسراء محمد في سباق ذهني داون”.

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