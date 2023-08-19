عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: العالم في أمَسّ الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين والضحايا

العمل الإنساني
العمل الإنساني

يحتفل العالم اليوم بـ «اليوم العالمي للعمل الإنساني» وهو اليوم الذي يحل علينا في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، ونحتفي فيه بالجهود العالمية المبذولة في مختلف مجالات العمل الإنساني.

ويضاعف الأزهر من جهوده في مختلف مجالات العمل الإنساني، لتشمل القوافل الإغاثية والطبية لمساعدة المحتاجين والمتضررين وعلاج غير القادرين، فضلا عن قوافل السلام العالمية التي يسيرها الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين لنشر ثقافة التعايش والتسامح، متوجًا هذه الجهود بوثيقة «الأخوة الإنسانية التاريخية» التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عام 2019، و التي أصبحت أهم وثيقة إنسانية في التاريخ المعاصر.

ويشيد الأزهر بجهود كل العاملين في مجالات العمل الإنساني، الذين ليس لهم غاية سوى إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية لحياتهم، مقدرًا وقوفهم جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها بغض النظر عن الخطر والمشقة والصعاب التي يواجهونها في عمق المناطق المنكوبة أو على الخطوط الأمامية للنزاعات والأماكن الأكثر خطرا.

وشدد الأزهر على أن العالم في الوقت الراهن في أمس الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين و ضحايا الحروب والأزمات في مختلف بلاد العالم، مطالبا بضرورة وجود إستراتيجية محددة للعمل الإنساني وتوحيد جهود الهيئات والمنظمات ذات الصلة بما يساعد على حل النزاعات وتوفير كل المتطلبات الإنسانية والإغاثية عبر بناء المدارس والمستشفيات والإيواء والاحتياجات الأساسية.

اليوم العالمي للعمل الإنساني مجالات العمل الإنساني العمل الإنساني قوافل السلام العالمية القوافل الإغاثية المحتاجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ