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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة تشارك في معرض الجامعات المصرية بالعاصمة الأردنية عمان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 شاركت جامعة المنصورة فى  معرض الجامعات المصرية بالعاصمة الأردنية عمان .


 وذلك في إطار حرص إدارة الوافدين بالجامعة علي جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وكذلك التسويق للجامعة و كلياتها المختلفة و برامجها المميزة حيث قام احمد أنور العدل – المشرف العام علي إدارة الوافدين بزيارة إلي مملكة الأردن لحضور معرض الجامعات المصرية و الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان   في الفترة من 16 أغسطس و حتى 18 أغسطس وذلك بغرض التسويق للجامعة و كلياتها وبرامجها المميزة .

 حيث توافد علي الجناح الخاص بجامعة المنصورة العديد من الطلاب الأردنيين الراغبين في الدراسة بجامعة المنصورة من طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس و الليسانس )وكذلك مرحلة الدراسات العليا وقام" العدل"  بالتعريف بالجامعة وتصنيفاتها العالمية و المحلية و كلياتها المختلفة و البرامج المميزة بكل كلية وكيفية التقدم للجامعة عن طريق منصة ادرس في مصر وكذلك الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين الدارسين بها مثل الرعاية الطبية و خدمات السكن وكذلك الأنشطة الاجتماعية و الرياضية و الترفيهية .

 وقد أعرب العديد من الطلاب الأردنيين عن إعجابهم بجامعة المنصورة لما لها من سمعة علمية مرموقة .

 

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