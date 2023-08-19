المنصورة تشارك في معرض الجامعات المصرية بالعاصمة الأردنية عمان

شاركت جامعة المنصورة فى معرض الجامعات المصرية بالعاصمة الأردنية عمان .



وذلك في إطار حرص إدارة الوافدين بالجامعة علي جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وكذلك التسويق للجامعة و كلياتها المختلفة و برامجها المميزة حيث قام احمد أنور العدل – المشرف العام علي إدارة الوافدين بزيارة إلي مملكة الأردن لحضور معرض الجامعات المصرية و الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 16 أغسطس و حتى 18 أغسطس وذلك بغرض التسويق للجامعة و كلياتها وبرامجها المميزة .

حيث توافد علي الجناح الخاص بجامعة المنصورة العديد من الطلاب الأردنيين الراغبين في الدراسة بجامعة المنصورة من طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس و الليسانس )وكذلك مرحلة الدراسات العليا وقام" العدل" بالتعريف بالجامعة وتصنيفاتها العالمية و المحلية و كلياتها المختلفة و البرامج المميزة بكل كلية وكيفية التقدم للجامعة عن طريق منصة ادرس في مصر وكذلك الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين الدارسين بها مثل الرعاية الطبية و خدمات السكن وكذلك الأنشطة الاجتماعية و الرياضية و الترفيهية .

وقد أعرب العديد من الطلاب الأردنيين عن إعجابهم بجامعة المنصورة لما لها من سمعة علمية مرموقة .