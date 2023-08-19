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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخماسي الحديث يشارك ببطولة العالم في بريطانيا المؤهلة لأولمبياد باريس

صدى البلد

يستعد المنتخب المصري للخماسي الحديث للرجال والسيدات للمشاركة في بطولة العالم للكبار والمقررة في مدينة باث البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.

 
وتضم قائمة الفريق  10 لاعبين (6 رجال و 4 سيدات)، واللاعبون هم "أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد"، واللاعبات هن "سلمى ايمن عبد المقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل". 


ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من رؤوف حسام مديرا فنيا وياسر حفني مستشارا فنيا ومديرا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مدير فني، وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرون فنيون سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية، وأحمد سلامة مساعدا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر اخصائيا للتغذية ويوسف حسن طبيبا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي.

 

ويتصدر مهند شعبان التصنيف العالمي برصيد 195 نقطة ويأتي البريطاني “چوزيف تشونج” صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو الأخيرة في المركز الثاني للترتيب برصيد 178 نقطة، قبل البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي صاحب فضية الأولمبياد الأخيرة في طوكيو.

ويبحث الخماسي الحديث المصري عن حجز ثاني البطاقات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال، بعد حصول "مهند" على التذكرة الأولى بفوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم التي أقيمت في تركيا يونيو الماضي، فيما تبحث سيدات مصر عن أولى البطاقات النسائية.

وتعد بطولة العالم ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ومنها 4 بطولات تحدي يحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم مباشرة إلى الأولمبياد القادمة.

الجدير بالذكر أن منافسات الخماسي الحديث خلال أولمبياد باريس 2024 ستشهد تنافس 72 رياضيًا، 36 منهم في منافسة السيدات و36 في منافسة الرجال.

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