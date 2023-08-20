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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة الاستثمار: الحوار الوطني خلق حالة من الصلح بين الحكومة والشعب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن دعوة الحوار الوطني كانت فيها فلسفة حكيمة جدا من الرئيس السيسي.

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وأضاف سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "كل الحوار الوطني سواء بالحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي خلق حالة من الصلح وسيكون دائم خلال الفترة القادمة ما بين الحكومة والحكومات المتوالية وبين الشعب وكل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة".

 

وأشار إلى أن الدعوة للحوار الوطني كان فيها فلسفة حكيمة من الرئيس السيسي، موضحا: "أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والانتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار".

 

وتابع: "نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة"، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.
 

سمير صبري

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