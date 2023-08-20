كارول سماحة تبرز جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة كارول سماحه متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارول في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بدلة بيضاء، أبرزت جمال جسمها الممشوق، واعتمدت علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

ويذكر أنه قد وكشفت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع أسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً.

وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج: إنها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الإسلام.

وأضافت كارول سماحة: أنها تأكدت قبل الزواج أن زوجها رجل متفتح، وأنها تحدث معه فى العديد من الامور قبل الزواج، ووجدت أن هذا الأمر لن يكون عائقا.