صحيفة عبرية: القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار على حدود غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار، صباح اليوم الأحد، فوق السياج الأمني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتراض الطائرة أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات ولم يتم تفعيل إنذار باللون الأحمر ولم تتسبب أية أضرار.

ووفقا للصحيفة فإن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقد أقلعت من رفح.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء عمليات مسح وجمع شظايا الطائرة في مكان الحادث لفحص ما إذا كانت الطائرة مسلحة.