عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار على حدود غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار، صباح اليوم الأحد، فوق السياج الأمني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتراض الطائرة أثناء تحليقها من غزة باتجاه أشكول، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات ولم يتم تفعيل إنذار باللون الأحمر ولم تتسبب أية أضرار.

ووفقا للصحيفة فإن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقد أقلعت من رفح.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء عمليات مسح وجمع شظايا الطائرة في مكان الحادث لفحص ما إذا كانت الطائرة مسلحة.

القبة الحديدية طائرة بدون طيار مدينة رفح جنوب قطاع غزة السياج الأمني حركة المقاومة الفلسطينية حماس الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

ماما عايزه تاخد المكسب كله لوحدها.. اعترافات نجلة أم زياد في التحقيقات

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

بـ 57 ألف دولار.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة بأكاديمية الطيران

بتولع الأسفلت| سعر لينكون تاون كار أوتوماتيك الأمريكية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط النتيجة

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

تداول أسئلة اللغة الثانية بتليجرام بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول بقانون الري والموارد المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة ... هذا ما يحدث لبشرتك بسبب المكياج

صور جديدة من حفل محمد رمضان في جدة

مهمة مستحيلة في انتظار رجل المهام الصعبة| من هو رئيس الزمالك الجديد ؟

في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ