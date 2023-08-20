وزارة الرياضة: مبادرة "صيف شبابنا" تواصل فعالياتها في أسيوط

واصلت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مبادرة "صيف شبـابنـا" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت الوزارة اللقاء الحواري بمركز شباب الشهيد أحمد عبد التواب التابع لقطاع إدارة شباب القوصية بمحافظة أسيوط، بمشاركة 60 عضو هيئة برلمانية من أعضاء برلمان الطلائع بالمحافظة.

تطرق اللقاء إلى أهمية التدريب على نماذج الحياة السياسية المصرية التي تنظمها الوزارة باستمرار حاليًا وأبرزها نماذج محاكاة (مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الدولة المصرية)؛ بهدف خلق جيل لديه صفات القيادة مستقبلًا ورفع مستوى الوعي السياسي والثقافي وذلك من خلال عدد من المحاضرات وورش العمل لتنمية القدرات والمهارات ودعم الإبداع والابتكار لديهم.

وتناولت الفعاليات ورشة تفاعلية حول "أنشطة التنشئة الوطنية، والتعريف بالانتماء والمواطنة وثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي، التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له، امتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه".

"صيف شبابنا" منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء والشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

كما تعمل المبادرة على تعزيز الشباب كمورد مهم وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.