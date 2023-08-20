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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في الغردقة.. العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مدفونة بمنزله وضبط الجاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة البحر الأحمر من كشف غموض الحادثة المؤلمة التي تمثلت في اكتشاف جثة صاحب سوبر ماركت، مدفونة داخل منزله بالمنطقة الصناعية غرب الغردقة، حيث نجحت في كشف هوية الجاني، الذي تبين أنه أحد العاملين مع المجني عليه.

وتبين من التحريات أن المتهم بعد ارتكابه جريمته البشعة قام بإخفاء جثة الضحية بدفنها في الرمال داخل منزله، وتمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن هذا الجرم المروع والقبض على الجاني، وتم تقديم المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

في سياق متصل، أفادت نيابة الغردقة بأنه تم دفن جثة صاحب السوبر ماركت بعد اكتمال الإجراءات الشرعية والطبية اللازمة، وقد أجري تشريح للجثة من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وتشير التفاصيل إلى أنه تم إبلاغ السلطات الأمنية في مدينة الغردقة، عن الحادثة بعد العثور على جثة الرجل داخل منزله في المنطقة الصناعية غرب المدينة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام.

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