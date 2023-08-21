عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مغذ للصغار والكبار.. أسرع طريقة لعمل مشروب التمر بالحليب

مغذي للكبار والصغار..
مغذي للكبار والصغار.. طريقة عمل مشروب التمر بالحليب

التمر بالحليب يعد من أكثر المشروبات المغذية والمفيدة ويتميز هذا المشروب بتناوله دافئ ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بالإضافة لفوائد الحليب لذا يعتبر مشروب التمر بالحليب مغذي جدًا للأطفال والكبار أيضا ويتميز بطعم لذيذ . 

إليك طريقة عمل التمر بالحليب سهل و مفيد .

طريقة عمل مشروب التمر بالحليب:

المكونات:

كوبان من الحليب قليل الدسم، 
10 حبات من التمر، 
ورشة من القرفة، 
ونصف كوب من الحليب لنقع التمر.


طريقه التحضير:

قم بنزع البذور من التمر، ثم قم بنقع التمر في كمية قليلة من الحليب واتركه ليلة كاملة، خاصة إذا كان نوع التمر المستخدم جافًا بطبيعته.
قم بتسخين الحليب بما يحتوي عليه من تمر، وعندما يصبح المزيج دافئًا، ضعه في الخلاط الكهربائي للحصول على معجون متجانس.

قم بتسخين كوبي الحليب إلى أن يصل الحليب درجة الغليان، وبعد ذلك أضف معجون التمر والحليب إلى المزيج مع القليل من القرفة وحرك المزيج جيدًا ،قدم مشروب التمر والحليب ساخنًا وبالهنا والشفا.

التمر بالحليب مشروب التمر بالحليب عناصر غذائية الحليب التمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

موضوعات متعلقة

تحذير للمصطافين.. هيئة الدواء تقدم نصائح ضرورية للتعامل مع لسعة قناديل البحر

خطوات هامة يجب اتباعها قبل تناول هذا المشروب صباحا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر بالحليب ؟

أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند بالمنزل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز يوميا؟.. مفاجآت

علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع الكوليسترول .. احذروا

فئات ممنوعة من تناول هذا النوع من الفاكهة.. احذر

مع اقتراب المدارس.. متحور ايريس يثير قلق الآباء

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة في 3 أشهر.. صحفيو BBC بالقاهرة يبدأون اليوم إضرابا جديدا عن العمل لتدني رواتبهم

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ