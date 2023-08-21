مغذ للصغار والكبار.. أسرع طريقة لعمل مشروب التمر بالحليب

التمر بالحليب يعد من أكثر المشروبات المغذية والمفيدة ويتميز هذا المشروب بتناوله دافئ ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بالإضافة لفوائد الحليب لذا يعتبر مشروب التمر بالحليب مغذي جدًا للأطفال والكبار أيضا ويتميز بطعم لذيذ .

إليك طريقة عمل التمر بالحليب سهل و مفيد .

طريقة عمل مشروب التمر بالحليب:

المكونات:

كوبان من الحليب قليل الدسم،

10 حبات من التمر،

ورشة من القرفة،

ونصف كوب من الحليب لنقع التمر.



طريقه التحضير:

قم بنزع البذور من التمر، ثم قم بنقع التمر في كمية قليلة من الحليب واتركه ليلة كاملة، خاصة إذا كان نوع التمر المستخدم جافًا بطبيعته.

قم بتسخين الحليب بما يحتوي عليه من تمر، وعندما يصبح المزيج دافئًا، ضعه في الخلاط الكهربائي للحصول على معجون متجانس.

قم بتسخين كوبي الحليب إلى أن يصل الحليب درجة الغليان، وبعد ذلك أضف معجون التمر والحليب إلى المزيج مع القليل من القرفة وحرك المزيج جيدًا ،قدم مشروب التمر والحليب ساخنًا وبالهنا والشفا.