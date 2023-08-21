تعرف على موعد مران فريق الأهلي استعدادا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق عن موعد عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمران استعدادا للموسم الجديد.

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأهلي يبدأ مرانه يوم الأربعاء المقبل استعدادا لبداية فترة الإعداد. 🔴🦅

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الجهاز الفني للنادي الأهلي يحدد موعد المعسكر

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.