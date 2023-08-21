الكهرباءك: لايوجد تلفيات بالمنازل بعد انهيار حوض تبريد محطة غرب أسيوط..فيديو

كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، تفاصيل انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط.

وقال المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حدث انهيار جزئي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط"، لافتا: "200 ألف متر مكعب مياه مخزنة في محطة كهرباء غرب أسيوط".

وأضاف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء،: "هذه المحطة تم تنفيذها في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء، وتم تنفيذها في زمن قياسي قدره 6 أشهر"، مشيرا: "البحيرة تقريبا مساحتها 11 فدان، وحدث انهيار في 6 أمتار فقط".

وأشار المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء،: "النيابة العامة شكلت 3 لجان لمعاينة موقع الإنهيار الجزئي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط".



وأكد أنه لا يوجد أي أعطل في إنتاج الكهرباء جراء الانهيار بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط، لافتا: "سيتم مناقشة اقتراح بناء سور حول المقابر المتضررة جراء الانهيار لمنع حدوث ضرر مرة أخرى في حالة انهيار أي من أحواض المياه مستقبلا مع المحافظة".

ولفت المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء،: "منازل المواطنين بالقرى لم تضرر من الإنهيار الجزئي انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط"، مشيرا: "هناك اقتراح لتخصيص 100 فدان أشجار وزراعتها بمياه أحواض التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط، وهناك مقترح أيضا لإعادة استخدام مياه أحواض التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط لتصبح صالحة للاستخدام".