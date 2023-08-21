ضبط 432 كيلو لحوم ودواجن مصنعة فاسدة بدمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم التابع لمديريه الطب البيطرى بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة .

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة للخدمات البيطريه والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط.

تهدف الحملة الى تكثيف المرور علي المحلات ومحلات الجزارة وعليه قام الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برفقته الدكتور احمد صيام مفتش بيطري بقسم التفتيش بالإدارة .

تم ضبط اجمالي ٤٣٢كجم من (الدواجن الكاملة وفيليه الدواجن والشيش والمفروم والدواجن المتبلة ، وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير المحاضر لاتخاذ اللازم.