عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 432 كيلو لحوم ودواجن مصنعة فاسدة بدمياط

الطب البيطرى
الطب البيطرى

شنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم التابع لمديريه الطب البيطرى بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة .

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات   الدكتور إيهاب صابر رئيس  الهيئة  للخدمات البيطريه والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط.

تهدف الحملة الى تكثيف المرور علي المحلات ومحلات الجزارة   وعليه    قام  الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برفقته الدكتور احمد صيام مفتش بيطري بقسم التفتيش بالإدارة   .

تم  ضبط اجمالي ٤٣٢كجم من  (الدواجن الكاملة وفيليه الدواجن والشيش والمفروم والدواجن المتبلة ، وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية  وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  تم تحرير المحاضر لاتخاذ اللازم.

رئيس "مياه دمياط" يوجه بإنهاء توسعات محطتي السوالم والزهراء في التوقيتات المحددة

دمياط الدكتور طارق يوسف الطب البيطري المجازر المحلات إيهاب صابر صالحة للإستهلاك الآدمى خدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

لسه الدنيا بخير..مسعف وسائق يعيدان 175 الف لاصحابها في دمياط

ماذا تفعل بعد التخرج؟.. كل شيء عن كيفية تأهيل نفسك لسوق العمل

مرافق ميناء دمياط جاهزة لاستقبال ناقلات القمح

تعليم دمياط يعقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية

بينهم مؤبد.. ضبط 180 هارب من حكم قضائي بفارسكور

تحرير 393 محضرا تموينيا في دمياط

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

وكيل تعليم دمياط: توفير الأجواء المناسبة خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترشيحاتنا

متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر يعلن اقتراب ثنائي الزمالك من سموحة

الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ