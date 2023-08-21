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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس "مياه دمياط" يوجه بإنهاء توسعات محطتي السوالم والزهراء في التوقيتات المحددة

صدى البلد

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط المهندس أحمد ماهر شاهين ضرورة إنهاء أعمال توسعات محطتى مياه الشرب السوالم وكفر ميت أبو غالب " الزهراء " في التوقيتات المحددة، مشيرا إلى بدء تجارب التشغيل لمحطة " الزهراء" في 30 سبتمبر المقبل بطاقة تصميمية 90 ل/ ث بالإضافة إلى أنه سيتم بدء تجارب التشغيل الأعمال الكهروميكانيكية بتلك المحطات.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشروعات حياة كريمة التي تشرف عليها شركة مياه دمياط، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة أعمال المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، حيث تأتي تلك الجولة ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والتي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة.
وشملت الجولة متابعة أعمال خط الانحدار وفرع الدخول أسفل الترعة الشرقية بقرية التوفيقية والأعمال الخاصة بمحطة رفع صرف صحي التوفيقية بطاقة تصميمية 30 ل/ ث.
وشدد شاهين على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد؛ لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة وضرورة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع خطة الرصف بمركز كفر سعد.
 

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