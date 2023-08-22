قصة مرعبة .. موت قرية أفريقية بالكامل لسبب غامض

في قصة غريبة من نوعها اجتاح غاز قاتل صامت قرية صغيرة، وقتل كل شيء في لمح البصر في ليلة واحدة فقط.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، في حوالي الساعة 9 مساءً في ليلة 21 أغسطس 1986 ، سمع سكان قرية صغيرة في غرب إفريقيا تُدعى نيوس صوت هدير عميقًا ، مثل الرعد البعيد.

في صباح اليوم التالي ، استيقظ أحد القرويين ، إفرايم تشي ، ليجد أن كل شخص يعرفه قد مات.

سار إفرايم في حالة ذهول عبر القرية المهجورة والهادئة بشكل مخيف ، منجذبًا إلى صوت امرأة تبكي، عندما اقترب أدرك أن المرأة هي شخص يعرفه ، حليمة السلي.

موت قرية افريقية بالكامل بسبب غامض للغاية

كانت قد مزقت ملابسها في حزن هيستيري ، وأدرك الرجل أن حزم القماش التي حول قدميها هي أجساد أطفالها.

صرخت حليمة: إفرايم! تعال إلى هنا! لماذا هؤلاء الناس مستلقون؟ لماذا لا يتحركون مرة أخرى؟ وهي كانت على مقربة من جثث أطفال جيرانه ، وفي هذه الاثناء شاهد إفرايم أكثر من 30 فردًا آخرين من عائلتها و 400 ماشية.

كانت حليمة تهز والدها بشدة ، في محاولة لإيقاظه، حيث يتذكر أفرايم "في ذلك اليوم لم يكن هناك ذباب على الموتى". حتى الحشرات ضربها القاتل غير المرئي.

وأوضحت الصحيفة انه تم العثور على معظم الضحايا بالضبط، حيث سيكونون عادة في حوالي الساعة 9 مساءً ، مما يشير إلى أنهم ماتوا دون أن يدركوا أنه كان هناك أي خطأ.

فيما مات نحو 1746 شخصًا وحوالي 3500 حيوان من المزرعة عندما ارتفع عمود ثاني أكسيد الكربون من بحيرة نيوس القريبة.

موت قرية افريقية بالكامل بسبب غامض للغاية

روى الناجون الآخرون قصصًا مماثلة ، مع شرح مونيكا لوم نغونغ لـ بي بي سي: "كنت جالسًا ، وأجلس فقط بين القتلى داخل المنزل، وكان بعضهم في الخارج ، وبعضهم خلف المنازل وكانت حيوانات نافقة في كل مكان الأبقار ، الكلاب ، كل شيء ، كنت في حيرة من أمري في ذلك الوقت. كل العائلة ، كنا 56 ، ولكن 53 ماتوا".

مات آخرون في الأيام التي أعقبت الكارثة ، لذا تغلبوا على الحزن لفقدان أسرهم بأكملها التي اختاروا إنهاء حياتهم.

وكان المسبب الاساسي في هذا الحادث المأساوي هو سقوط حوالي 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الوادي القريب ، ما أدى إلى اختناق كل كائن حي تقريبًا.

تحولت مياه البحيرة الزرقاء عادة إلى اللون الأحمر ، حيث أصبحت المياه الغنية بالحديد من أعماق البحيرة معرضة للهواء.