عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا.

 مقادير مافن الشوفان والموز بالنوتيلا:

2 كوب طحين

1 كوب شوفان

1/4 كوب سكر أبيض

1/2 كوب سكر بني

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة كربونات الصودا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة

1/2 كوب حليب

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 موز مهروسة

1/2 كوب من شوكولاتة النوتيلا

 

طريقة تحضير مافن الشوفان والموز بالنوتيلا:

1.   اخلطي الطحين والشوفان والسكر الأبيض والسكر البني والبيكنج باودر والصودا والملح في وعاء بواسطة المضرب أو الخلاط حتى تتمازج المكونات الجافة

2.  في وعاء آخر اخفقي البيضة والحليب والزيت والفانيلا حتى تمتزج جيدا ثم أضيفي الموز المهروس و اخلطي حتى يتجانس

3.  أضيفي خليط الطحين (الجاف) لخليط البيض والموز حتى يتمزج الخليطان معا

4.  وزعي في صينية الكب كيك المبطنة بالأوراق مقدار ملعقة من الخليط  ثم ضعي مقدار ملعقة صغيرة من شوكولاتة النوتيلا على وجه الخليط ووزعيها بالسكين على الوجه ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقا واخبزيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج المافن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن انتقال ثنائي الزمالك لسموحة.. تفاصيل

أهلاوي ولا زملكاوي؟ زوجة مدحت شلبي تكشف انتماءه الكروي.. وهذه حقيقة انتقاله للسعودية

قوات الاحتلال تعتقل 29 فلسطينيا في مواجهات بالضفة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

رمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم على تلك المناطق

ضربته بحديدة حتى فارق الحياة| اعترافات تفصيلية للمتهم في جريمة العمرانية.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ