قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا.



مقادير مافن الشوفان والموز بالنوتيلا:

2 كوب طحين

1 كوب شوفان

1/4 كوب سكر أبيض

1/2 كوب سكر بني

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة كربونات الصودا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

بيضة

1/2 كوب حليب

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 موز مهروسة

1/2 كوب من شوكولاتة النوتيلا

طريقة تحضير مافن الشوفان والموز بالنوتيلا:

1. اخلطي الطحين والشوفان والسكر الأبيض والسكر البني والبيكنج باودر والصودا والملح في وعاء بواسطة المضرب أو الخلاط حتى تتمازج المكونات الجافة

2. في وعاء آخر اخفقي البيضة والحليب والزيت والفانيلا حتى تمتزج جيدا ثم أضيفي الموز المهروس و اخلطي حتى يتجانس

3. أضيفي خليط الطحين (الجاف) لخليط البيض والموز حتى يتمزج الخليطان معا

4. وزعي في صينية الكب كيك المبطنة بالأوراق مقدار ملعقة من الخليط ثم ضعي مقدار ملعقة صغيرة من شوكولاتة النوتيلا على وجه الخليط ووزعيها بالسكين على الوجه ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقا واخبزيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج المافن.