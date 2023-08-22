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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحثا عن بطولة.. جنش يكشف كواليس استعدادات فيوتشر قبل بداية الموسم

صدى البلد

تحدث محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، على خضوع لاعبي الفريق للقياسات البدنية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقال جنش في تصريحات للموقع الرسمي لفيوتشر: القياسات البدنية ستساعد اللاعبين على معرفة النواقص البدنية لديهم، وبتفيدني أنا على المستوى الشخصي كرياضي، وبالنسبة لي شيء مهم جدًا.

وتابع جنش: استخدام القياسات البدنية يطول عمر اللاعب في الملاعب وهو ما يحدث في الأندية الأوروبية، وذلك بسبب الاهتمام بالنواحي البدنية، وأشكر النادي على توفير هذه الأمور لنا..

واختتم حارس مرمى فيوتشر: الصفقات الجديدة ستكون مفيدة لنا بشكل كبير في الموسم المقبل، والجميع هنا في فيوتشر لديه هدف واحد وهو تحقيق نتائج جيدة، وإن شاء الله نقدر نحقق بطولة للنادي الموسم المقبل.

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