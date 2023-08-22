في عيد ميلاد صفاء الطوجي.. تعرف على أسرار والدتها

يحل اليوم عيد ميلاد صفاء الطوخي والتي حققت نجاحات كبيرة ونرصد ابرز محطاتها.

صفاء الطوخي ووالدتها:

تحدثت صفاء الطوخي عن تفاصيل اعتقال والدتها فتحية العسال، قائلة: «لما أمي فتحية العسال تم اعتقالها كنت في ثانوي والمناخ في مصر كان فيه حركة اعتقالات واسعة، اعتقالات سبتمبر التي قام بها الرئيس السادات، وتم اعتقال كل من له علاقة بالورقة والقلم، وكنا بالليل وأمي قالت لهم أهلًا وعملنا لهم حاجة يشربوها ونزلت معاهم بشجاعة كبيرة، وما كانش فيه المشهد التقليدي بتاع أفلام الاعتقال».

أشارت إلى أنه تم اعتقال والدتها فى أيام السادات بطريقة غير تقليدية قائلة: «تم اعتقال أمي وقت السادات وبكل بشياكة والدي قال لها اجمدي وشدي حيلك، وأنا كنت بتفرج على المشهد وأنا مش متفاجئة، وهي كانت مشعة بالقوة الإنسانية والبساطة وهي عارفة إنها صاحبة موقف ودا ثمن طبيعي ممكن تدفعه، واحنا كأسرة كلنا كنا بنسند بعض».

ابعت صفاء الطوخي عن خروج والدتها من المعتقل قائلة: «أمي خرجت من المعتقل بعد اغتيال السادات، وفاكرة ذكرى خروجها لما كان بيتعرض لها مسرحية في مسرح السلام اسمها نساء بلا اقنعة، وكانوا بيعملوا بروفات وقت ما تم اعتقالها وكان فيه موافقات لوقف العرض لكن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب أصرت على أن العرض يفتتح وحصلت صدفة إنها خرجت يوم الافتتاح وطلعت من البيت على المسرح وكان أجمل خروج».

حكت صفاء الطوخي عن موقف تتذكره لوالدتها، قائلة: «افتكر كان عيد ميلادي وهي في المعتقل على الظهر كده لقيت الباب بيخبط فتحت لقيت ست طيوبة بسيطة، بتقولي ماما بعتالك الجواب ده والوردة دي، وحكتلي بعد كده المغامرة عشان تجيب الورقة والقلم وتكتب الجواب وتبعت الوردة».