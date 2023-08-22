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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| اعرف آخر أدوار كمال الشناوي بالسينما في ذكرى وفاته.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

في ذكرى وفاة كمال الشناوي.. تعرف على آخر أدواره في السينما

تحل اليوم ذكرى وفاة دنجوان السينما محمد كمال الشناوي، وشهرته الفنية «كمال الشناوي»، والذى ولد في 26 ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنصورة، ويعد أحد أبرز نجوم جيله الفني، ممن أثروا في الحياة الفنية، وبخاصة أدواره السينمائية التي ترك خلفه العديد من الأعمال المهمة التي أثرت بالوجدان الفني المختلف، سواء في السينما أو التليفزيون.

 

 

في عيد ميلاد حنان سليمان.. صدفة جعلتها تدخل الفن

يحل اليوم عيد ميلاد حنان حسن سليمان أبو عوف، والتي اشتهرت باسم حنان سليمان، ولدت في 22 أغسطس 1960، لأم من الصم وضعاف السمع ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت حياتها الفنية بالكوميديا ثم انتقلت إلى الدراما خاصة مع حصرها في دور الأم.

حنان سليمان ينطبق عليها مقولة «لكل إنسان نصيب من اسمه»، والتي أخذت نصيبا من اسمها، وهو ما تشعره به عندما تستمع لصوتها، وتراه في أدائها لشخصية الأم أو المرأة الهادئة، حيث إنها تجيد كل الأدوار إلا أن بعض المخرجين حصروها في دور الأم، ودوما كان قرارها بالعيش في هدوء بعيدا عن الأضواء.

 

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما.. اعرفهم بالأسماء

أعلن مهرجان القاهرة للدراما عن أعضاء لجنة التحكيم، وضمت القائمة، كال من “يحيى الفخراني، المخرج جمال عبد الحميد، إلهام شاهين، كريم عبد العزيز، السيناريست عبد الرحيم كمال”.

وتصدر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل، لمعرفة طرق التصويت على اختيار الفنانين والفنانات والمخرجين في مهرجان لقاهرة للدراما في دورته الثانية التي من المقرر إقامتها في عام 2023 بمدينة العلمين.

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