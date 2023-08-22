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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة منتصف الساحل.. شاهد ريهام عبد الغفور برفقة كريم فهمي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور و كريم فهمي

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صوراً في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت في الصورة  الفنانة  ريهام عبد الغفور  برفقة الفنان كريم عبد العزيز ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وعلق علي الصورة قائلا: " أزمة منتصف الساحل ".
 

وحلت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة على برنامج “ صدى الملاعب”، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “عمر” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ”، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني.

وقالت ريهام عبد الغفور: "ابني بيشتغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لماجالنا إننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت إني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني،خصوصا إن دور "رشيد" كان جريء شوية وكنت حاسة إني ممكن أحرج".

وأضافت: “لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة” من حيث الأداء، مع دخوليمجال التمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمالا غير جيدة”.

وتابعت ريهام عبد الغفور: “والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها، ولكني كنت أستشيره في بعض الأدوار، وفى إحدى المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحني بالموافقة”.

الفنان كريم عبد العزيز الفنانة ريهام عبد الغفور الماراثون الرمضاني شيخ العرب همام كريم فهمي

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