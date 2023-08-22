غرفة السياحة تقدم أبرز النصائح للمعتمرين في التعامل مع شركات العمرة

نصح حمزة عنب عضو غرفة شركات السياحة المعتمرين بالتعامل مع شركات السياحة المعتمدة من قبل وزارة السياحة والاثار ، والتأكد من الشركة مرخصة.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن كافة الشركات المرخصة مسجلة على موقع بوابة العمرة المصرية، منوها الي أن تلك الشركات وثقت عقودها لدى وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة والآثار المصرية.

وطالب الحجاج بضرورة الحصول على عقد استرشادي من قبل الشركة، مسجل به كافة بنود الرحلة، تاريخ السفر والعودةؤ سعر الرحلة، الفنادق في مكة والمدينة، وترفع منه نسخة على بوابة العمرة، لافتا إلي أن أهمية العقد بين الطرفين تضمن للمعتمر المصري حقه في تقديم شكوى لدى وزارة السياحة في حالة إخلال الشركة بأحد بنود العقد.