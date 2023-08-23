لبحث أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة تشمل 3دول في إيكواس

يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء، جولة تشمل عدة دول من أعضاء مجموعة إيكواس، وهم نيجيريا وبنين وغانا، وذلك لبحث أزمة النيجر وحلّها بالسبل الدبلوماسية.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إنه بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يزور عطاف بعض دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، للتشاور بشأن سبل حل الأزمة الدائرة في النيجر عقب الانقلاب.

وأعربت الجزائر، عن أسفها لما وصفته بـ "إعطاء الأسبقية للخيار العسكري" في أزمة النيجر.

وأكدت في وقت سابق، أنه لا تزال هناك فرص للحل السياسي لم تستنفد، محذرة من خطورة التدخلات العسكرية.