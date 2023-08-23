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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق دبي يربح 4.4 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته خلال 8 سنوات

صدى البلد

 عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي بنهاية تداولات اليوم، ليصعد صوب أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” ربح رأس المال السوقي لسوق دبي ما يناهز 8.8 مليار درهم ليصعد من 688.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس وصولا إلى 692.6 مليار درهم اليوم، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.84 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و602.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 489.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 28 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.76 في المائة رابحاً 31 نقطة، ليقفل عند 4099.49 بالغاً اعلى مستوياته منذ أغسطس 2015، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 2.72 في المائة والصناعة 1.29 في المائة والخدمات 0.55 في المائة.

وتلقي سوق دبي دعما من مكاسب أسهم مثل "إعمار العقارية" 3.8 في المائة و"إعمار للتطوير" 3.17 في المائة و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.17 في المائة و"سالك" 2.15 في المائة و"تيكوم" 1.9 في المائة و"العربية للطيران" 2.09 في المائة و"دبي للاستثمار" 0.82 في المائة.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً سيولة بنحو 185.3 مليون درهم ليغلق عند 7.03 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 130.3 مليون درهم وأقفل عند 17.3 درهم، تلاه "جي اف اتش" بنحو 46.9 مليون درهم ليصل إلى مستوي 0.99 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 84.3 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 233.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 149.2 مليون درهم، كما اتجه مستثمرو مواطنو دول مجلس التعاون نحو الشراء بصافي استثماري 20.8 مليون درهم مع تسجيل مشتريات بقيمة 87.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 42.06 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9729.1 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9417.45 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 207.1 مليون درهم وأغلق عند 400.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً 111.9 مليون درهم ليبلغ مستوي 19.92 درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 111.1 مليون درهم وأقفل عند 3.79 درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي "الدار العقارية" بنسبة 3.88 في المائة و"أمريكانا" بنحو 3.61 في المائة و"أدنوك للحفر" 2.43 في المائة و"أبوظبي التجاري" 0.82 في المائة و"الياه سات" 0.39 في المائة و"بروج" 0.36 في المائة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب ومواطنو دول مجلس التعاون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بقيمة 9.18 مليون درهم و5.3 مليون درهم على التوالي.

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