بنك التنمية لمجموعة بريكس يحسم الجدل بشأن التخلص من الدولار الأمريكي

قال المدير المالي لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ليزلي ماسدورب، إنه على الرغم من خطط زيادة التمويل بعملات الدول الأعضاء إلى 30%، إلا أن الدولار الأمريكي يظل العملة "المبرمجة" في الحمض النووي للبنك.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال ماسدورب: "معظم تمويل البنك، حوالي 70٪، سيظل مقومًا بالدولار الأمريكي.. رأس مال البنك مقوم بـ الدولار الأمريكي.. عملة التقارير لدينا هي الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن الدولار مبرمج في الحمض النووي للبنك”.

وأكد ماسدورب أن بنك التنمية الجديد يعتزم زيادة حصة البنك من التمويل بالعملة المحلية إلى 30%، حيث إن هذا الرقم الآن أقل من 20%، وفقًا لـ”بلومبرج”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن إنشاء عملة موحدة لمجموعة بريكس لا ينبغي أن يحل محل العملات الوطنية.

وقال الرئيس البرازيلي، متحدثا في قمة بريكس: "أؤيد إدخال عملة موحدة في التجارة بين دول بريكس، والتي لن تحل محل عملاتنا الوطنية".

واقترح لولا دا سيلفا مراراً وتكراراً إدخال عملة بديلة لـ الدولار الأمريكي بين دول مجموعة بريكس.