عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي تولى مسئولية البلاد في وقت صعب للغاية، وتمكنت البلاد في عهده من تخطى الكثير من التحديات، كما أن الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى كافة قطاعات الدولة والنهوض بكافة المجالات ومواجهة الحالة الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2013، وما بعدها والانتصار عليه وأصبحنا دولة آمنة بالتصنيف العالمي وتشير لها الدول الأوروبية كمقصد سياحي يجعل من المهم دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "عمار"، إن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاریخھا المعاصر، لينجح ومعه الشعب المصرى من القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وتشهد البلاد في عهده تطور كبير في الصحة والتعليم والمدن الجديدة والتوسع الأفقي وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة ودعم الشباب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل إمداد الغذاء.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، لافتًا إلى أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ تمضى بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن هنا لابد من دعم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﯾﺳﻲ في اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، من أجل وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ واستكمالاً لمسیرة البناء التي یقودھا، نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة.

وأوضح "عمار"، أن تأييد حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة جاء من إيمان الحزب بحجم الإنجازات والتحديات وقيادة الدفة بطريقة منتظمة حتى خلال الصعوبات التى واجهتها مصر من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وإطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي. 

الانتخابات الرئاسية الإحتياجات الخاصة الإرهابية الدولة المصرية الظروف العالمية المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

ترشيحاتنا

قوات كييف ترفع العلم الأوكراني في قرية روبوتين بـ زابوريجيا.. فيديو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة لموسكو

هل يجوز قضاء أذكار المساء بعد المغرب؟ ردد أفضل 12 ذكرا يحبها الله

تفاصيل آخر زيادة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

بسبب سلسلة فضائح.. رئيسة دولة أوروبية تطيح بمدير جهاز المخابرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ