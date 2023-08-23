برلماني: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي تولى مسئولية البلاد في وقت صعب للغاية، وتمكنت البلاد في عهده من تخطى الكثير من التحديات، كما أن الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى كافة قطاعات الدولة والنهوض بكافة المجالات ومواجهة الحالة الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2013، وما بعدها والانتصار عليه وأصبحنا دولة آمنة بالتصنيف العالمي وتشير لها الدول الأوروبية كمقصد سياحي يجعل من المهم دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "عمار"، إن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاریخھا المعاصر، لينجح ومعه الشعب المصرى من القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وتشهد البلاد في عهده تطور كبير في الصحة والتعليم والمدن الجديدة والتوسع الأفقي وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة ودعم الشباب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل إمداد الغذاء.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، لافتًا إلى أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ تمضى بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن هنا لابد من دعم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﯾﺳﻲ في اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، من أجل وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ واستكمالاً لمسیرة البناء التي یقودھا، نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة.

وأوضح "عمار"، أن تأييد حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة جاء من إيمان الحزب بحجم الإنجازات والتحديات وقيادة الدفة بطريقة منتظمة حتى خلال الصعوبات التى واجهتها مصر من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وإطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.