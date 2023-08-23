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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاس: العثور على 8 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة في موسكو

صدى البلد

أفادت وكالة الإنباء الروسية تاس ،اليوم الأربعاء، نقلا عن أجهزة الطوارئ أنه تم العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.

وأكدت وكالة تاس الروسية مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وتوفي جميع من كان على متنها.

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