السلطات الروسية تجري فحوصات بشأن تحديد هوية ضحايا الطائرة المحطمة

أكدت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطب الشرعي يُجري الفحوصات اللازمة لتحديد هويات ضحايا الطائرة المحطمة.

وتضاربت الأنباء بشأن كيفية تحطم الطائرة الخاصة شمال موسكو.

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.