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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تختلف عن المتحورات السابقة.. دراسة تكشف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

.تختلف عن المتحورات
.تختلف عن المتحورات السابقة ..دراسة تكشف أعراض جديدة لمصاب

أثارت دراسة طبية حديثة  الكثير من الجدل بعد تعرض الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 وذلك لخطر أكبر للإصابة بالعديد من الحالات الصحية التي تعد طويلة الأمد، بما في ذلك مرض السكري والعديد من مشاكل الرئة وبعض أعراض التعب وجلطات الدم والعديد  من الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز الهضمي والعضلي الهيكلي.

 بحسب موقع WebMD أكدت نتائج الدراسة الجديدة والتي قامت بأجرتها كلية الطب وذلك بجامعة واشنطن في سانت لويس أنه لا يزال فيروس كورونا الطويل مثيرًا للقلق.


قالت الدراسة إن العديد من  التقديرات والتي قد ظهرت أن أكثر من حوالي 90% من سكان الولايات المتحدة قد أصيبوا بكوفيد-19، ومعرضين للعديد من المخاطر لهذه الأمراض، سواء كانت أمراض القلب أو مشاكل الرئة أو بعض مشاكل الدماغ، فهم معرضون للخطر.
 

دراسة طبية مرض السكري مشاكل الرئة أعراض التعب الجهاز الهضمي فيروس كورونا

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