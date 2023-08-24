فرصة لتعزيز التعاون الدولي.. التيار الإصلاحي الحر يثمن انضمام مصر لـ البريكس

رحب التيار الإصلاحي الحر بخبر انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، والتي تشمل بالفعل البرازيل و روسيا والهند والصين و جنوب أفريقيا، بداية من يناير 2024.

واعتبر التيار الإصلاحي الحر هذا الخطوة تأكيدا قويا على نمو وتطور مصر على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي لمصر، حيث إن انضمام مصر إلى هذه المجموعة المهمة من الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي يعتبر فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، وزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن التيار الإصلاحي الحر جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق هذا الإنجاز الهام ونؤكد على أهمية الاستفادة القصوى منه في تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق الرفاهية للشعب المصري.

ودعا التيار الإصلاحي الحر الحكومة المصرية إلى بذل كافة الجهد من أجل ضمان الاستفادة القصوى من هذا الانضمام الهام، والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال التعاون الفعال مع دول المجموعة.