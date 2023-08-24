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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.. اعرف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

الانتخابات
الانتخابات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات معاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجري فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة للتأكد من السلامة الإنشائية.

 

وأضافت الهيئة أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل 60 مليون مواطن .

نصت المادة 240 وفقا لتعديلات الدستور المصري الجديدة ، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية 
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون:

1- مصرياً من أبوين مصريين.

2_ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

5_ ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

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