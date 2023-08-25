بعد أنباء موافقته.. مفاجأة مدوية في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة بشأن أنباء اقتراب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لصفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت شبكة "ليفربول إيكو"، أنه على الرغم من أنباء اقتراب محمد صلاح من الانضمام إلى اتحاد جدة، إلا أن نادي ليفربول لم يصله أي عرض رسمي لضم النجم المصري.



وأضافت أن قرار ليفربول بشأن إمكانية رحيل محمد صلاح حال وصول عرضا مغريا لا يزال غير واضحا.



كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي.



ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2025.