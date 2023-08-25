النيابة تصرح بدفن جثمان ضحية مشاجرة مع عاطل في الغردقة

قررت نيابة الغردقة التصريح بدفن جثة شاب من محافظة الأقصر، بعد أن انتهي الطب الشرعي من تشريح الجثة بعد مقتل المجني عليه على يد عاطل بمنطقة شارع المدارس.

وكانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر ألقت القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بشارع المدارس بالغردقة، وتمت إحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات، فيما قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

كان شاب في العقد الثالث من العمر لقي مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة مع آخرين بمدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع «أحمد. ع. ح»، 26 سنة من محافظة الأقصر، بعد إصابته بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى أدى إلى تجمع دموي حول القلب ما أدى إلى توقف عضلة القلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.