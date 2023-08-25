أزمة طاقة جديدة تضرب أوروبا.. هل يزداد سعر الغاز 50% مع إضراب العمال؟

تتابع أوروبا الأحداث على الجانب الآخر من العالم، بقلق بالغ حيث لا تزال أزمة الطاقة واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه الدول الأوروبية الرئيسية، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث لا تزال أزمة الطاقة مشتعلة على الصعيد الأوروبي والعالمي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو عام ونصف العام، إذ قطعت موسكو إمدادات الطاقة عن أوروبا، في حين أعلنت الأخيرة حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا، مما دفع الغرب إلى البحث عن بدائل.

أزمة الطاقة في أوروبا

أزمة غاز جديدة في أوروبا

أصبح استقرار أسعار الغاز مهددًا في الأسابيع الأخيرة، بعد دعوة العمال الأستراليين في شركتي Woodside Energy وChevron إلى الإضراب، وهو ما قد يؤدي إلى كبح صادرات المواد الخام إلى بقية العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعى 5.21% في جلسة الأربعاء الماضي، وأغلق التعاملات عند 42.90 يورو لكل ميجاوات ساعة، بسبب إضراب العمال فى شركتى للغاز الطبيعى الأسترالى، مما يسلط الضوء على مخاوف السوق بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة، حيث إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الغاز 50% فى الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أنه وفقا للمتخصصين الماليين، فإن سعر الوقود مدفوع بالمفاوضات بين النقابات والشركات في محطات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو الوضع الذي يجعل السوق متوترًا بشأن احتمال حدوث إضراب.

وأوضحت الصحيفة إلى أن إضرابا محتملا لنحو 700 عامل في منشآت للغاز الطبيعي تابعة لشركتي "Woodside Energy" و"Chevron" في أستراليا للمطالبة بتحسين أوضاعهم أثار مخاوف من نقص إمدادات الغاز المسال، التي زاد الاعتماد عليها بشكل كبير، بعد تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر الأنابيب لأوروبا بعد الحرب الأوكرانية.

وبحسب التقديرات فإن التوقف الجزئي لشحنات الغاز إلى أوروبا ومناطق جغرافية أخرى سيعني سحب 10% من إمدادات الغاز من التداول، مع الاخذ بالاعتبار أن أستراليا واحدة من الدول الثلاث التي تتمتع بأعلى الصادرات.

وتطالب النقابات التي تمثل العاملين في الخارج في الشركتين بأجور وظروف أفضل، كما أدى التهديد بالإضراب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

واليوم، سيجلس عمال الشركات والمديرون التنفيذيون على طاولة مفاوضات جديدة لمنع إغلاق محطات استخراج الغاز الطبيعي المسال وتعريض الاستقرار الذي بدا أن تكلفة المواد الخام له بعد رفض أوروبا الشراء للخطر.

ومن جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم في بنك جوليوس باير، نوربرت روكر، إن عادت التوترات إلى أسواق الطاقة الأوروبية وتسبب خطر حدوث إضراب واضطرابات مرتبطة بالتصدير في أماكن بعيدة مثل الجرف الشمالي الغربي لأستراليا في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30٪ في يوم واحد".

وأشار الخبير إلى أن أوروبا تعتمد على واردات الغاز من السوق العالمية. ونتيجة لذلك، تعكس الأسعار في القارة الرغبة في الدفع مقابل هذه السلعة وتتنافس مع المشترين الآسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبدرجة أقل الصين.

وعلق قائلاً: "ومع ذلك، فإن المخاطر الحقيقية على العرض تبدو منخفضة".

ومع هذه الأزمة الجديدة، أظهرت الأسعار مرة أخرى حساسيتها.

منذ أن تم لمس أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر في 28 يوليو في السوق الأوروبية، ارتفع سعر الغاز بنسبة 50%. وعلى وجه التحديد، في نهاية الشهر الماضي، حدد الصندوق TTF سعرًا قدره 26 يورو لكل ميجاوات في الساعة. خلال الأيام الماضية، وصلت الأداة المتداولة في هولندا إلى 42 يورو ميجاوات في الساعة.

وعلى الرغم من أن احتياطي الغاز في أوروبا ، يصل الى 90% ، ومع ذلك، تحذر منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن الشتاء المقبل قد يكون "أصعب".

وبموجب هذا السيناريو، اقترحت المفوضية تمديد الخفض الطوعي للطلب على الغاز 15% لمدة عام واحد، حتى مارس 2024، والذي طبقته الدول الأعضاء منذ الصيف الماضي كإجراء طارئ في مواجهة أزمة الأسعار.

أزمة الطاقة في أوروبا

ارتفاع أسعار الطاقة

ومن المحتمل أيضًا أن يكون ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع قد أثار موجة من التحوط من قبل المستثمرين الذين راهنوا سابقًا على المزيد من الانخفاضات فى الغاز، وأدت تحركات مماثلة إلى تقلبات شديدة فى يونيو، وارتفعت المراكز المكشوفة لصناديق الاستثمار المشتركة فى العقود الآجلة للغاز الهولندى القياسى الأسبوع الماضى، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ يناير من الأسبوع السابق.

وقال باتريسيو ألفاريز، المحلل فى الشركة: "كان التدمير الكبير للطلب عاملاً معوضًا رئيسيًا، لكن الانخفاض فى تجمع الغاز الطبيعى المسال العالمى يترك أوروبا معرضة لمنافسة أسعار الشحنات المتاحة فى آسيا، لا سيما فى مواجهة الطلب الموسمى المتزايد فى الشتاء المقبل".

فيما قال تييرى بروس، الخبير فى معهد العلوم فى باريس أنه "من أجل حل أزمة الطاقة، عليك الاستثمار في إنتاج إضافي، وهذا لم يتم بعد، وأن ما فعلته المفوضية الأوروبية حتى الآن هو منح إعانات لمساعدة مواطنينا على التعامل مع هذه الفواتير المتزايدة ، لكننا لم نفعل ذلك لم يتم إطلاق أي مشروع جديد".

وأضح باتريس جوزفرون، مدير من مركز الجغرافيا السياسية والسلع الاوروبية إنها "إنها الطريقة التي يمكن أن يتسبب بها الجفاف المعقول هذا الصيف في حدوث إجهاد مائي ، وإجهاد على مستويات المياه في أوروبا ، مع تأثير على كل من الطاقة الكهرومائية وتوليد الطاقة النووية ، لذلك فهو عامل مهم.

لذلك لن يكون له تأثير مباشر تأثير على استهلاك الغاز ، ولكن سيكون له تأثير مباشر على استهلاك الكهرباء ، ولكن تأثير غير مباشر على الغاز ، في هذه الحالة ، سنستخدم المزيد من الغاز في كهرباء النظام لإنتاج الكهرباء".

وكان انتقال الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة علامة فارقة في شهر مايو ، عندما ولدت الألواح الشمسية كهرباء أكثر من جميع محطات التكتل التي تعمل بالفحم لأول مرة ، وكان ذلك بسبب شمس الصيف التي عززت الإنتاج بشكل أكبر.

وأشارت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية فى تقرير لها إلى أنه فى حين أن التوسع الغاضب في توليد الطاقة الشمسية يبشر بالخير لجهود استبدال الوقود الأحفورى ، فقد كشف التقدم أيضًا عن عيوب في نظام الطاقة، وبدأت أسعار الطاقة فى الانخفاض خلال بعض الأيام المشمسة في مايو حيث كافح مشغلو الشبكة للتعامل مع الارتفاع.

ومنذ بداية الحرب فى أوكرانيا، تسارعت عمليات تركيب الألواح الشمسية في الاتحاد الأوروبي،وارتفع مقدار توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا 6% خلال الربع الأول من عام 2023، لتسجل 175 تيراواط/ساعة، ولكن فى مايو زاد الإنتاج 10٪ مقارنة بالعام السابق ليصل إلى رقم قياسي بلغ 27 تيراواط / ساعة.

وتعتبر هولندا أكثر الدول التى حققت طفرة فى الطاقة الشمسية حيث أن هناك أكثر من 100 ميجاواط من الألواح الشمسية لكل 100000 مقيم هولندي ، ومضاعفة الانتشار في إسبانيا المشمسة وأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في الصين ، وهي إلى حد بعيد الشركة الرائدة عالميًا في إجمالي الطاقة الشمسية.

وتمتلك هولندا أكثر شبكات الطاقة الشمسية كثافة على الأرض يرجع في جزء كبير منه إلى الدعم الحكومي الطويل الأمد، و يكافئ البرنامج المنازل على تركيب الألواح الشمسية ، وكل واط من الكهرباء يعوض فواتير الطاقة ، بغض النظر عما إذا كان الاستخدام ينخفض خلال ساعات النهار المشمسة.

وعلى عكس طاقة الرياح أو الطاقة المائية أو الطاقة الحرارية الجوفية ، تتمتع الطاقة الشمسية بميزة أساسية تتمثل في سرعة تركيبها. كل ما يتطلبه الأمر حافز لأصحاب المنازل أو الشركات العقارية لتحويل أسطح المنازل إلى مجمعات طاقة صغيرة؛ لكن شبكات الطاقة تم بناؤها حول مولدات ضخمة يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع مشغلي الشبكة للحفاظ على توازن الشبكات.

فيما تسعى فرنسا إلى الدفع بالطاقة النووية فى مقدمة مصادر الطاقة ، من خلال طرح الصفقة الخضراء للمناقشة من جديد؛ لتحظى التكنولوجيا النووية بمزيد من الدعم خلال هذه المناقشات، وإقرار دور أكبر بها، ولا سيما مع تفوق باريس في هذا المجال، وهو الاتجاه الذي تعارضه ألمانيا، التي أوقفت آخر مفاعلاتها قبل شهرين.