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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنبوبة الغاز ولعت فيه.. مصرع شاب في حريق منزل بأطفيح

صدى البلد

لقي عامل مصرعه في حريق اندلع بشقته في منطقة أطفيح في الجيزة، وجرت السيطرة على النيران بمعرفة الحماية المدنية بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقت شرطة الحماية المدنية إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية البرمبل، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب الحريق داخل غرفة المعيشة وتبين وجود شخص متوفى «عامل 30 عاما»، خنقا بسبب الحريق.

 

وبسؤال ابنته أفادت بأن والدها قام بتغيير أسطوانة البوتجاز وأثناء تجربتها اشتعل حريق بالغرفة ولم تتمكن من إنقاذه.

 

وعقب الانتهاء من تشريح الجثمان، صرحت النيابة بدفنه وتسليمه لأسرته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أنبوبة الغاز ولعت فيه اطفيح حريق الجيزة الحماية المدنية

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