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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. ميقاتي وبري يزوران منصة التنقيب عن الغاز في البلوك رقم9 بلبنان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

توجّه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لزيارة منصة التنقيب عن الغاز “Transocean Barents” الموجودة حالياً في البلوك رقم 9 ضمن المياه اللبنانيّة.

وانتقل بري وميقاتي ، عبر الطوّافة إلى المنصّة المذكورة يرافقهما وفدٌ من شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسيّة.

وأدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مطار رفيق الحريري الدولي بتصريح جاء فيه:  "في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ العاشر من اكتوبر عام ٢٠٢٠ .

كما توجه الى الباري عز وجل ان لا ينقضي بضعة شهور إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه ، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على إنتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به.

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