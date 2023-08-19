ميقاتي: عجز متعمّد وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن هناك عجز متعمّد وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي سبق أن وضع وأشبع نقاشاً.

وذكر ميقاتي في تصريحات لصحيفة النهار؛ أن المصارف اللبنانية باتت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية.

وأردف : وفي ظل استمرار وضع كهذا، عندها ووفق ما يعرفه كل الخبراء الماليين والاقتصاديين،

وبين ميقاتي أن المصارف اللبنانية أصبحت محل بتهم شتى مؤذية بل مدمّرة مثل شبهة تببيض الأموال وتغطية عمليات الفساد الأمر الذي يزيد من وضع لبنان النقدي والمالي والاقتصادي سوءاً فوق ما يقاسيه منذ أعوام ثلاثة خلت".



وأتم ميقاتي تصريحاته "أرفض أن تكون حكومتنا كيس ملاكمة للبعض أو صندوقة بريد يرسل البعض الآخر عبرها الرسائل الى من يعنيهم الأمر وهذا فحوى ما قلته وشدّدت عليه أمس أمام الوزراء الذين شاركوا في الجلسة الأخيرة للحكومة".