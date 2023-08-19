عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مصرع سوري خلال مداهمة لحزب الله بالضاحية الجنوبية| فيديو

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

لقى شاب سوري الجنسية يدعى وسام دلا مصرعه، بعد تنفيذ مجموعة من حزب الله مداهمة للمنزل الذي يتواجد فيه، في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت شبكة "إرم نيوز" أن دلا من مواليد عام 2000، رمى بنفسه من الطابق السادس خلال المداهمة، فيما ألقي القبض على شخص آخر سوري الجنسية.

وذكر تلفزيون "الجديد" اللبناني أن "معلومات وصلت إلى جهات معنية في حزب الله عن دخول سوري خلسة إلى لبنان يدعى وسام مازن دلا من مواليد العام 2000 من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".

محلل سياسي: الوضع الأمني في لبنان على وشك الانفجار.. فيديو

لبنان .. حزب الله يسلم 4 من عناصره للقضاء بسبب حادثة الكحّالة

وأضاف أن "المعلومات تفيد بأنه استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأوضح أن "المداهمة حصلت في منطقة حي السلم قرب مستشفى الهادي ليلا لمنزل يعود لشخص سوري الجنسية وحين علم بأنه تم كشف مكان وجوده رمى بنفسه من الطابق السابع من المبنى الذي يقيم به، وقد فارق الحياة، كما وتم إلقاء القبض على شخص آخر سوري الجنسية".

وأفادت قناة "الجديد" بأن صوت إطلاق نار سمع في المنطقة.

لبنان حزب الله اخبار حزب الله حركة حزب الله بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

أخبار الفن| وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: الوضع الأمني في لبنان على وشك الانفجار.. فيديو

لبنان .. حزب الله يسلم 4 من عناصره للقضاء بسبب حادثة الكحّالة

ترشيحاتنا

لايف سنة كاملة.. مصري يقترب من انهاء تحدي دخول موسوعة جينيس

أنغام تمازح جمهورها بـ " الصابون " فى حفل العملين الجديدة

صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين يخرج بحزمة توصيات لاستعادة هيبة الصورة الصحفية

استشاري يكشف حقيقة تسبب السكريات المضافة فى حصوات الكلى

كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S24

ما هو الدعاء الذي يقال في الركوع.. وهل يجوز قراءة الفاتحة بدلاً من التسبيح؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

الذبحة الصدرية لا تقتصر على كبار السن وأعراضها تظهر بجميع المراحل العمرية

طريقة عصير الدوم وفوائده

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ