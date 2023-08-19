لبنان.. مصرع سوري خلال مداهمة لحزب الله بالضاحية الجنوبية| فيديو

لقى شاب سوري الجنسية يدعى وسام دلا مصرعه، بعد تنفيذ مجموعة من حزب الله مداهمة للمنزل الذي يتواجد فيه، في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت شبكة "إرم نيوز" أن دلا من مواليد عام 2000، رمى بنفسه من الطابق السادس خلال المداهمة، فيما ألقي القبض على شخص آخر سوري الجنسية.

وذكر تلفزيون "الجديد" اللبناني أن "معلومات وصلت إلى جهات معنية في حزب الله عن دخول سوري خلسة إلى لبنان يدعى وسام مازن دلا من مواليد العام 2000 من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة العاشر من محرم".

وأضاف أن "المعلومات تفيد بأنه استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأوضح أن "المداهمة حصلت في منطقة حي السلم قرب مستشفى الهادي ليلا لمنزل يعود لشخص سوري الجنسية وحين علم بأنه تم كشف مكان وجوده رمى بنفسه من الطابق السابع من المبنى الذي يقيم به، وقد فارق الحياة، كما وتم إلقاء القبض على شخص آخر سوري الجنسية".

وأفادت قناة "الجديد" بأن صوت إطلاق نار سمع في المنطقة.