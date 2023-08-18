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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. حزب الله يسلم 4 من عناصره للقضاء بسبب حادثة الكحّالة

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أفادت صحيفة ليبانون نيوز بأن حزب الله اللبناني قام بتسليم 4 من عناصره  للقضاء اللبناني في سياق التحقيقات بحادثة الكحّالة.

كان  الجيش اللبناني أعلن أن انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، ادي الي حدوث إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي، ما أدى إلى سقوط قتيلين.


وقال الجيش اللبناني في بيان: "حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".


أكد الجيش اللبناني أنه "بتاريخ عند الساعة 4 فجرا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".

 

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