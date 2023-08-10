عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أهالي الكحالة يقرعون أجراس الكنائس لاستمرار التجمع بالقرب من مار أنطونيوس

لبنان علم
لبنان علم

 
أفادت صحيفة لبنان 24 بأن أهالي الكحالة قاموا بقرع أجراس الكنائس لاستمرار التجمّع قرب كنيسة مار أنطونيوس.

وفي سياق متصل؛ رجح خبراء عسكريون أن تكون الذخائر في الشاحنة نوعية وتعود لأسلحة من طراز أول (MTV)

وكانت قناة العربية مقتل شخصين باشتباكات في لبنان بعد انقلاب شاحنة تحمل أسلحة تابعة لحزب الله.

ومن جانبه؛ ذكر رئيس قسم الكحالة في "الكتائب" غابي بجّاني: 3 سيارات رباعية الدفع تابعة لـ"حزب الله" حضرت إلى المكان، وانتشر عناصر الحزب وأطلقوا النار ما أدّى إلى إصابة شاب من المنطقة


كما أوضحت مصادر مقربة من حزب الله للجديد ان الشاحنة للحزب ولا نعرف ما بداخلها وتركنا الامر للجيش اللبناني للسيطرة على الوضع


وبينت المصادر اصابة احد عناصر حزب الله بجروح خطرة في حادثة شاحنة الكحالة


والمحت المصادر الي ان الجيش سيقيم حواجز اضافية للسيطرة على الوضع في الكحالة ورفع حمولة الشاحنة

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

ميدو يعلن مفاجأة : أدعم مجلس الزمالك في هذه الحالة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

ترشيحاتنا

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

‏مدمن يعتدي على شقيقته بالضرب بعدما رفضت إعطائه أموالا لشراء المخدرات

ارتفاع درجات الحرارة أول ظاهرة للتغيرات المناخية

حزب رئيس النيجر المعزول يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذه

لبنان.. أهالي الكحالة يقرعون أجراس الكنائس لاستمرار التجمع بالقرب من مار أنطونيوس

نداء عاجل من حزب رئيس النيجر للمجتمع الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ