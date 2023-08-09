لبنان.. تحرك عاجل من رئيس الحكومة بشأن أحداث منطقة الكحالة

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ملابسات الحادثة التي حصلت مساء اليوم في منطقة الكحالة.

وبحسب الصحيفة اللبنانية؛ فقد طلب رئيس الحكومة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع.

ودعا رئيس الحكومة الجميع الى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية.

وأكد ان الجيش مستمر في جهوده لاعادة ضبط الوضع ومنع تطور الامور بشكل سلبي.