حقيقة هروب الحاكم السابق لمصرف لبنان إلى قبرص

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان له، صحة المعلومات الصحفية التي تحدثت عن أن الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش، سعوا إلى نقل آمن للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إلى قبرص ومنها الى بلد ثالث، وأن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق.

وكان مصدر قانوني مطلع على ملفات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، كشف في وقت سابق أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 أغسطس الحالي"، مشيرا إلى أنه "تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية".

وذكر المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنَّه سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في مصرف لبنان، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف؛ بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع"، واصفا ما أقدم عليه سلامة بـ"القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية".

كما لفت إلى أنَّ المعلومات ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه".

وأشار إلى أن "هذه المعلومات باتت موضع عناية القضاء الأوروبي، وأيضاً القضاء الأمريكي، خصوصاً بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سلامة ومقربين منه، ولاقاها في ذلك كلّ من كندا وبريطانيا، وثمة إصرار على كشف هوية النافذين الذي استفادوا من أموال البنك المركزي وحوّلوا أصولهم إلى الخارج في إطار عمليات تبييض أموال منظمة".

ولفت المصدر إلى أنَّ "المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا، لكنّ ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً".

