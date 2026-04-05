حسام الخولي: قانون حماية المنافسة يعيد ضبط السوق وليس مجرد تشريع جديد

أعلن حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن المشروع لا يُعد مجرد تعديل تشريعي تقليدي، بل يمثل خطوة شاملة لإعادة تنظيم منظومة المنافسة في السوق المصري.

وأوضح الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون يحمل طابعًا فنيًا متخصصًا، مشيدًا بجهود اللجنة المختصة في إعداد تقرير وصفه بـ«الدقيق والمتعمق»، لما تضمنه من معالجة تفصيلية لبنية القانون.

وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على إدخال تعديلات جزئية، بل يمتد إلى إعادة بناء وصياغة الأحكام بشكل متكامل، بما يحقق أعلى درجات الاتساق الداخلي، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في القوانين ذات الطبيعة الفنية.