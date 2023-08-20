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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهب لبنان.. فاينانشال تايمز تحقق في صعود وسقوط الساحر رياض سلامة

صدى البلد

“إن صعود وسقوط محافظ البنك المركزي الذي فقد مصداقيته يعكس صورة بلد يعاني من الغطرسة والخداع والفساد”.. كانت هذه هي مقدمة تحقيق، أجرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، يرصد عمليات محافظ البنك المركزي الذي نهب ثروات البلاد لمصالحه الشخصية. 

في يونيو 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة مالية منهكة، هبط محافظ البنك المركزي في مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرح بها.رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، عندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلنة، قال إنه ببساطة "نسي" أن النقود كانت في حقيبته، كما تظهر سجلات الشرطة.

 

عُين سلامة عام 1993، وساعد في بناء اقتصاد ريعي من أنقاض الحرب الأهلية اللبنانية المدمرة. تمت الإشادة به على استقرار البلاد خلال سنوات من عدم الاستقرار، وعلاقاته الحميمة مع النخب السياسية والمصرفية والرعاة الأجانب الأقوياء، مما يضمن طرح أسئلة قليلة جدًا عن أدواته المالية غير التقليدية.

 

غادر مكاتب البنك للمرة الأخيرة في يوليو، وهتف حشد صغير من المؤيدين للرجل البالغ من العمر 73 عامًا. لكن سمعته الآن في حالة يرثى لها، وشوهت خدمته التي استمرت ثلاثين عامًا في بنك لبنان باتهامات بأنه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب.

 

في الوقت نفسه، فهو محور التحقيقات القضائية في لبنان والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية على الأقل تحقق في مزاعم الجرائم المالية. اثنان منهم لديهم مذكرات توقيف بحقه. في 10 أغسطس، عوقب من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. علمت "فاينانشيال تايمز" أن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك فتح تحقيقًا في قضية سلامة. ورفض متحدث التعليق.

 

إن صعوده وسقوطه يعكسان حالة بلاده، التي عانت منها عقود من الغطرسة والخداع والفساد، وهي الآن غارقة في ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الكساد الاقتصادي في العالم. 

 

تقرير الشرطة من لو بورجيه هو من بين مجموعة من الوثائق التي استعرضتها فاينانشيال تايمز من التحقيقات القضائية الأوروبية واللبنانية، والتي تحقق في مزاعم تورط سلامة في ممارسات مالية "على حساب الدولة"، وغسل أموال، وتورط في احتيال مالي واختلاس الأموال العامة. 

 

تحققت "فاينانشيال تايمز" من صحة الوثائق، وحيثما أمكن، استكملتها بمقابلات مع شخصيات رئيسية. يقدمون معًا نظرة شاملة حول كيفية إساءة استغلال سلطات مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية وإثبات نمط من توريط أسرته في شؤونه المالية.

 

جنبا إلى جنب مع شقيقه رجا، سلامة متهم بسرقة ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة، وغسلها من خلال متاهة من الحسابات المصرفية الدولية والحسابات الخارجية المرتبطة بعائلته وعشيقاته، وشراء عقارات فاخرة من ميونيخ إلى نيويورك، والاحتيال على البنك المركزي لاستئجار مساحات مكتبية باهظة الثمن في باريس من شركة يملكها.

 

تؤكد الوثائق أيضًا على التأثير الواسع لسلامة على القطاع المصرفي اللبناني، حيث اقترح المحققون أنه تواطأ مع البنوك التجارية من أجل المنفعة المتبادلة من خلال "المعاملات المشبوهة" والقروض بدون فوائد و"الترتيبات لإخفاء الخسائر". يبحث المحققون في أوروبا أيضًا في مدى مشاركة البنوك في هذه المخططات.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، عند إعلانها العقوبات ضده، إن سلسلة الجرائم المزعومة التي ارتكبها سلامة "ساهمت في تفشي الفساد في لبنان ورسخت فكرة أن النخب في لبنان لا تحتاج إلى الالتزام بنفس القواعد التي تنطبق على جميع اللبنانيين".

 

رفض سلامة، الذي نفى منذ فترة طويلة جميع مزاعم سوء السلوك، التعليق على "فاينانشيال تايمز" بشأن التحقيقات الجارية، لأنه "يحترم القانون وسرية الاستجوابات".

 

نما نفوذه بين الرعاة الأجانب والمصرفيين والنخب السياسية. تقول مصادر مصرفية رفيعة وموظفون سابقون في مصرف لبنان إن سلامة "أدار مصرف لبنان مثل إمبراطور"، وتزعم الوثائق القضائية أن لديه "سيطرة مطلقة" على عملياتها. كما استفاد من عمليات الإنقاذ وشروط القرض المواتية لكسب المصرفيين المرتبطين بالسياسة.

 

ركز الكثير من الغضب العام على سلامة، حيث حمله العديد من اللبنانيين المسؤولية الشخصية عن القضاء على مدخراتهم والسماح للمصارف بإغلاقها. يقول محمد علي حسن، صاحب متجر شاهد بغضب وهو يغادر مصرف لبنان للمرة الأخيرة في 31 يوليو: "لقد فقدنا كل شيء بسببه. الشيء الوحيد الذي يرضي غضبي هو رؤيته خلف القضبان". 

 

قالت مصادر قريبة من التحقيقات لصحيفة فاينانشيال تايمز إن تقديرات سلامة لثروته متحفظة، بالنظر إلى أن العديد من الأصول من المحتمل أن تكون مخبأة في الملاذات الضريبية أو تحجبها السرية المصرفية اللبنانية. يقول أحدهم: "نحن ببساطة لا نعرف ما لا نعرفه". 

 

في عام 2020، أطلقت سويسرا تحقيقًا، تلاه في عام 2021 لبنان وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. كما تحقق السلطات في موناكو وليختنشتاين وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أنشطة سلامة.

 

تم تجميد معظم الحسابات العقارية والحسابات المصرفية المرتبطة بسلامة في أوروبا عام 2022 كجزء من التحقيق المشترك الذي قادته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج. أعلنت يوروجست عن مصادرة نحو 120 مليون يورو من الأصول، بما في ذلك الحسابات المصرفية والعقارات. صادرت السلطات الأمريكية العقارين في نيويورك والحسابات المصرفية المرتبطة بهما في 10 أغسطس.

 

يبحث المحققون الأوروبيون أيضًا في العديد من أفراد الأسرة والمقربين الذين زعموا أنهم ساعدوا رياض سلامة في مخططه للاحتيال على مصرف لبنان. منذ التنحي الشهر الماضي، يتساءل الكثيرون عما إذا كان رياض سلامة سيواجه العدالة، بعد ثلاثين عامًا في قلب السلطة.

 

يُفترض على نطاق واسع أن سلامة سيبقى في لبنان لتجنب الاعتقال والاستجواب في الخارج. هذا الترتيب يناسب السياسيين اللبنانيين، يقول أحد كبار السياسيين لفاينانشال تايمز: "طالما بقي هنا، فلن يفضح أسرارهم ويبقى الجميع سعداء".

 

ربما تكون الشبكة الدولية في طريقها إلى الإنكشاف والأنخراط في الإجراءات القانونية، لكن في الداخل، يُزعم أن محافظ البنك المركزي قد رتب لحمايته بنفسه. بعد أن ترك مصرف لبنان وضع أسرار، كما يقول السياسي البارز، على فلاشة وارسلها خارج البلاد في حالة حدوث شيء سيء له". 

لبنان رياض سلامة فساد

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