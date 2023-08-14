عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يعلن تجميد حسابات رياض سلامة ورفع السرية عنها

رياض سلامة
رياض سلامة

أفادت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأثنين، أن السلطات في لبنان أعلنت تجميد الحسابات المصرفية العائدة لـ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركائه ورفع السرية عنها.

 

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ليبانون ديبيت تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، بطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

 

وأشارت الصحيفة إلي أن القاضية إسكندر تقدمت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك".

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت على سلامة ونجله نادي سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريان الحويك، والأوكرانية آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة ابنة منها. وجميعهم متهمون بالمشاركة والاستفادة من مخطط الاختلاس والفساد.

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

تصريحات مثيرة من حاكم مصرف لبنان

لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزارة العدل اللبنانية وزارة الخزانة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

موضوعات متعلقة

السفير السعودي يبحث مع حاكم مصرف لبنان موضوعات ذات اهتمام مشترك

إيكواس تأمر بنشر قواتها الاحتياطية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وعقوبات غربية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بعد العقوبات الأمريكية.. قرار قضائي عاجل بشأن حاكم مصرف لبنان السابق

الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أنباء بـ تعيين وسيم منصوري قائمًا بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم

ميقاتي يلتقي نواب حاكم مصرف لبنان

تصريحات مثيرة من حاكم مصرف لبنان

ترشيحاتنا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ