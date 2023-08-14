لبنان يعلن تجميد حسابات رياض سلامة ورفع السرية عنها

أفادت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأثنين، أن السلطات في لبنان أعلنت تجميد الحسابات المصرفية العائدة لـ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشركائه ورفع السرية عنها.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ليبانون ديبيت تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، بطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وأشارت الصحيفة إلي أن القاضية إسكندر تقدمت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت على سلامة ونجله نادي سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريان الحويك، والأوكرانية آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة ابنة منها. وجميعهم متهمون بالمشاركة والاستفادة من مخطط الاختلاس والفساد.